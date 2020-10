Docente positiva: alunni in quarantena alla scuola media di Sezze

Tra i casi di positività al covid-19 segnalati nei giorni scorsi nel comune di Sezze c’è anche un’insegnante dell’Istituto comprensivo Pacifici Sezze-Bassiano. La positività della docente ha fatto scattare immediatamente le misure previste dal protocollo sanitario, con la dirigente scolastica dell’istituto di Via San Bartolomeo, Fiorella De Rossi, costretta a disporre la quarantena cautelativa per tre classi dell’istituto, due seconde e una terza media. I circa 40 alunni interessati dal provvedimento dovranno restare a casa fino al prossimo 25 ottobre, in attesa di essere sottoposti al test antigenico rapido che, con ogni probabilità, verrà effettuato anche sui docenti e i collaboratori scolastici entrati in contatto con l’insegnante positiva.

Un’altra classe dello stesso istituto aveva già rischiato di subire la medesima sorte a inizio anno scolastico, quando la positività di un contatto di una alunna della sezione di Bassiano causò la sospensione delle lezioni per un giorno, prima di appurare la negatività della giovane. In questo caso, la situazione pare decisamente più seria, non resta che attendere l’esito dei tamponi a cui studenti e collaboratori saranno sottoposti a turno in questi giorni.

