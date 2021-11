Docente investita davanti al liceo Manzoni di Latina

LATINA - Una docente è stata investita questa mattina davanti al liceo Manzoni di Latina. Per cause in corso di accertamento la donna è stata centrata da un'auto in marca mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e due ambulanze del 118. La professoressa è stata trasportata al Pronto Soccorso del Santa Maria Goretti così come l'automobilista che ha avuto un malore.