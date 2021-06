Disinfestazione contro le zanzare, ecco il programma del Comune di Latina

Mercoledì 23 Giugno 2021, 09:20

Tra il 28 giugno e il 2 luglio 2021 verranno effettuate le operazioni di disinfestazione adulticida contro le zanzare a Latina. Gli interventi - secondo quanto rende noto il Comune - saranno eseguiti dalla ditta specializzata Sogea Srl e si terranno sempre in orario notturno, dalle 24 alle 5

Gli interventi si svolgeranno dal centro ai borghi secondo il cronoprogramma stabilito dallo stesso Comune

«Durante il trattamento si raccomanda ai cittadini di non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze, alimenti e indumenti, di chiudere porte e finestre, di tenere in casa gli animali domestici e di svuotare i sottovasi delle piante. Si precisa inoltre che i prodotti utilizzati contengono principi attivi a basso impatto ambientale classificati come presidi medico-chirurgici e registrati presso il Ministero della Salute. In caso di pioggia, l’intervento sarà rinviato a nuova data».