Dopo Don't Touch i Di Silvio ottennero il monopolio. Un cognome che faceva tremare

Il 20 maggio 2016 è una data importante per le indagini sulla criminalità organizzata a Latina. All’interno del carcere dove è detenuto Salvatore Travali viene intercettata una conversazione fondamentale tra lui e le sorelle. Travali era stato arrestato pochi mesi prima nell’ambito dell’operazione “Don’t Touch” che rappresenta uno spartiacque nella lotta al crimine locale.



La Procura di Latina aveva appena decapitato il gruppo dei Travali, che comprendeva Gianluca Tuma e il leader Costantino Di Silvio detto Cha-Cha. L’operazione creò uno spazio vuoto nel panorama criminale di Latina, uno spazio prontamente occupato dal gruppo guidato da Armando Di Silvio, detto Lallà.



«Va osservato - scrive il giudice Antonella Minunni - come l’affermarsi dell’organizzazione di Armando Di Silvio sul territorio all’indomani delle condanne disposte dal tribunale di Latina nel procedimento Don’t touch, veniva percepito anzitutto dagli stessi soggetti membri dell’associazione riconducibile a Costantino Di Silvio e ai fratelli Angelo e Salvatore Travali».



E qui si arriva alla conversazione intercettata in carcere quando Salvatore Travali, discutendo con le sorelle, apprese del passaggio nell’altro clan, quello di Armando Di Silvio, di due membri fidati: Renato Pugliese e Agostino Riccardo. Il giudice sottolinea come quella discussione familiare sia stata utile alle indagini, per focalizzare alcuni punti. Agostino Riccardo era ormai passato nel clan con i figli di Armando Di Silvio non riconoscendo più alcun potere ai fratelli Travali, ormai detenuti».



Stesso discorso per Renato Pugliese, figlio di Cha-Cha, che in quella occasione fu definito “infame”, un termine che nel gergo criminale ha un peso notevole. Oggi Pugliese è un collaboratore di giustizia e le sue parole sono alla base delle indagini “Alba Pontina” e “Arpalo”. Nella conversazione intercettata in carcere, Travali tenta di portare all’esterno un messaggio chiaro: «Non era stato condannato all’ergastolo e prima o poi sarebbe uscito, palesando intenti di vendetta nei confronti dei traditori» spiega il giudice.



L’allarme dei Travali è legato al fatto che «i Di Silvio avevano ormai preso possesso di tutte le attività illecite, non lasciando nulla agli appartenenti all’organizzazione dei Travali». La guerra criminale del 2010 tra i rom e i non rom di Latina, creò un clima di terrore diffuso. In 48 ore si verificarono tre agguati, dei quali due mortali. Una scia di sangue mai vista prima che consentì ai Di Silvio, negli anni successivi, di usare il proprio nome con un’enorme forza intimidatoria, citando ad esempio l’omicidio di “Bistecca”, Fabio Buonamano, come strumento di minaccia nei confronti delle vittime.



Il cognome Di Silvio era, in sostanza, diventato sinonimo di violenza senza scrupoli. Per evitarla c’era soltanto una possibilità: accettare ogni richiesta del clan senza opporre alcun tipo di resistenza. Ciò spiega perché, soltanto oggi con l’operazione Alba Pontina, sia stato possibile contestare l’aggravante mafiosa, mai ipotizzata nelle precedenti indagini.

Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:13



