Nuova ordinanza in tempi record, i Di Silvio restano in carcere

di Marco Cusumano

Una nuova ordinanza di custodia cautelare, emessa in tempi record, ha evitato la scarcerazione dei membri del clan Di Silvio. L'atto è stato firmato ieri alle 22 dallo stesso giudice della prima ordinanza, Antonella Minunni.I detenuti avevano ottenuto l' annullamento della prima ordinanza alle 15 di ieri ma di fatto nessuno è uscito dal carcere.Durante le operazioni formali necessarie alla liberazione dei detenuti la Procura ha provveduto a chiedere un nuovo provvedimento cautelare che è stato firmato in tempi record. Tutto è avvenuto in 7 ore, evidentemente con l'intenzione di evitare la scarcerazione del gruppo con il conseguente rischio di fuga. Solo una detenuta agli arresti domiciliari a Frosinone è uscita per poche ore prima della notifica del nuovo provvedimento.La prima ordinanza è stata annullata per mancanza di "valutazione autonoma" del giudice, alcune parti erano state "copiate" dalla richiesta del pm, una pratica vietata dal codice di procedura penale.