Sperlonga, Valle Corsari: il giudice convalida il sequestro della discoteca

Convalidato il sequestro preventivo della discoteca Valle Corsari di Sperlonga. I sigilli erano scattati sabato scorso. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Latina, Giorgia Castriota, ha accolto la richiesta del Sostituto Procuratore Giuseppe Miliano e ha proceduto alla convalida del sequestro preventivo emesso in via d’urgenza a carico del titolare della discoteca.Nel provvedimento il giudice per le indagini preliminari ha sottolineato che ricorrono i presupposti di legittimità del provvedimento disposto in via d’urgenza dal dottor Miliano lo scorso 3 agosto e aggiunto che gli elementi acquisiti durante le indagini mettono in luce la sussistenza dei presupposti del provvedimento stesso.Pochi giorni fa, infatti, all’esito degli accertamenti di natura amministrativa disposti dal Questore di Latina sin dalla scorsa primavera, gli agenti del commissariato di Gaeta - di concerto con i responsabili delle articolazioni della questura - hanno ricostruito il mancato rilascio delle autorizzazioni prescritte e la carenza “dei requisiti di sicurezza e solidità prescritti dalla legge per i locali di trattenimento e pubblico spettacolo”.I sigilli sono stati apposti solo alla discoteca, continuano a restare regolarmente aperte le altre attività della struttura, vale a dire stabilimento balneare, bar, ristorante e servizi annessi.