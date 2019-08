Discoteca senza le condizioni di sicurezza: a Latina chiuso L'Ombelico

Il dirigente del servizio attività produttive del Comune di Latina ha firmato un'ordinanza con cui impone a Giuseppe Giulino la chiusura della discoteca Ombelico in via Albanese. Il provvedimento è arrivato dopo che il 12 luglio sxcorso l'ente aveva diffidato il legale rappresentante della Società L’O’ Srls «in mancanza di autorizzazione ai sensi dell’art 80 TULPS, all’esercizio di attività di discoteca all’aperto nel locale sito in Via Albanese n.66». Ma la documentazione esibita, «peraltro già presente in atti» è stata ritenuta «non idonea ai fini istruttori».

A quel punto è stata convocata per oggi la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo «per la verifica in concreto delle condizioni di sicurezza e dei requisiti sopra descritti presso il locale» e all'esito delle verifiche, viste «le criticità e carenze riscontrate», la Commissione «ha espresso parere contrario all’agibilità dei luoghi e diffidato il titolare all’esercizio dell’attività, demandando alla Polizia Locale il controllo di dette disposizioni a partire dalla data odierna». A quel punto il dirigente, la dottoressa Grazia De Simone, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni «per l’adozione del provvedimento di chiusura dell’attività ai sensi dell’art. 17 ter comma 3 del T.U.L.P.S», ordinanzo a Giuseppe Giulino «la cessazione immediata dell’attività di intrattenimento musicale/danzante nel locale» avvertendolo «che in caso di inadempimento si provvederà all’esecuzione coattiva del provvedimento» e che l’inottemperanza «costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del c.p».

Ultimo aggiornamento: 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA