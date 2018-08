Dirotta su Cuba e Fabrizio Bosso domani sera in concerto a Ponza, in occasione della Festa in località "Le Forna". L'iniziativa rientra nel tour legato all'ultimo disco "Studio sessions volume 1"



Per i Dirotta su Cuba saliranno sul palco: Simona Bencini (Voce), Stefano De Donato (Basso),Fabrizio Bosso (tromba), Francesco Cherubini (Batteria), Luca Gelli (Chitarre), Simone Papi(Tastiere) e Nadine Rush (Coro).



"Studio sessions volume 1" contiene una versione rivisitata del primo storico album della band e 6 inediti. L’album, inoltre, è impreziosito dalla presenza di numerosi ospiti d’eccezione: Mario Biondi con la sua voce inconfondibile duetta con Simona in “Solo baci”; i Neri per caso firmano la nuova intro di “Gelosia”;Max Mbassadò arricchisce con il suo straordinario timbro rap “Sei tutto quello che non ho”; la tromba di “Chiudo gli occhi” è di Fabrizio Bosso; Gegè Telesforo partecipa con un solo di voce a “Batti il tempo”; in “Dove sei” la chitarra solista è di Riccardo Onori, storico chitarrista dei DSC oggialla corte di Jovanotti; il leader dei Ridillo Bengi duetta in “Noi siamo importanti”; Federico Malaman stupisce con un solo di basso in “Solo baci”.

Marted├Č 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA