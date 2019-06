Diritti umani, le assemblee legislative d'Europa si riuniscono a Ventotene

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si svolgerà a Ventotene dal 20 al 23 giugno la riunione della "Calre", Conferenza delle assemblee legislative regionali d’Europa che raggruppa i Parlamenti regionali dell'Unione Europea che dispongono di poteri legislativi. In tutto si tratta di 74 regioni facenti parte di 8 Paesi. Tali regioni rappresentano insieme 200 milioni di abitanti.Una scelta precisa quella dell'isola pontina, dove nel 1941, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi redassero “Il Manifesto - Per un’Europa libera e unita”. L’assemblea plenaria, il cui tema sarà del giorno “Per un’Europa dei diritti e delle responsabilità”, si svolgerà nell’ambito dell’evento “Vento d’Europa” organizzato, in collaborazione con il comune di Ventotene e il patrocinio della stessa Calre, dalla Cooperativa Utopia 2000.Saranno i primi due giorni di quest'evento ad ospitarla presso il Centro Polivalente. I suoi lavori inizieranno alle 14,30 di giovedì 20 giugno con prima la sessione su “L’agenda politica di diritti umani”, mentre alla fine della stessa sessione, alle 18, si riunirà il “Comitato permanente”. Il giorno dopo, venerdì 21 giugno, riprenderanno alle 9,30 con la seconda sessione su “Contro la cultura dello scarto in cui interverrà Yuval Harari, storico, saggista e professore universitario israeliano, noto per avere pubblicato, nel 2014, il best seller “Sapiens. Da animali a déi. Breve storia dell’umanità”. La terza sessione invece prevede un incontro con Jurgen Habermas, sociologo, filosofo, politologo, epistemologo e accademico tedesco, tra i principali esponenti della Scuola di Francoforte, che tratterà “Il Futuro dei diritti umani”. Infine il venerdì pomeriggio si terrà la sessione plenaria della stessa Conferenza in cui interverrà Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, mentre le conclusioni saranno tratte da Donatella Porzi, presidente della Calre, che ha affermato: «Dopo l’Unità d’Italia, Massimo D’Azeglio disse. ‘Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani’. Oggi invece la sfida che siamo chiamati a raccogliere è duplice e inversa a quella di D’Azeglio: perché la dimensione europea è ben radicata nei cittadini, soprattutto nei giovani che spesso si dicono europei prima che italiani, tedeschi, francesi o spagnoli. Giovani che grazie all’Europa hanno arricchito la propria formazione, la propria carriera e il proprio futuro con l’Erasmus e tutti i programmi di scambio culturale. Ne è esempio chi, sull’Europa, ha lavorato fino alla morte come Antonio Megalizzi, il giornalista italiano, impegnato in una radio universitaria e rimasto ucciso in un attentato a Strasburgo. L’obiettivo da raggiungere è invece quello di fare l’Europa: avere Istituzioni europee sempre più integrate, funzionali e vicine alle esigenze dei cittadini».Ai partecipanti all’assemblea plenaria verranno fatti degustare piatti e prodotti tipici di Ventotene e della provincia di Latina. Circa l’evento “Vento d’Europa”, il programma prevede: i tornei di basket maschile Under 17 e di Volley Under 18 “Ventotene European Cup”, la seconda edizione della “Notte della Canzone d’Autore”, durante la quale verrà festeggiato il ventennale della Cooperativa Utopia 2000, il convegno “Se si insegnasse la bellezza…”, l’inaugurazione della Casa famiglia per donne in difficoltà “La Mongolfiera” e l’intitolazione della Casa alloggio per anziani.