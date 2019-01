Dipendenti Asl truffati, ma l'avvocato sotto inchiesta continua a presentare parcelle

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul



Non c’è pace per i dipendenti della Asl che si erano rivolti a un avvocato per avviare una vertenza contro l’azienda che non solo è finita male, ma rischia di andare ancora peggio. Il legale, accusato di truffa in un’indagine della Procura, dopo aver ricevuto il mandato non avrebbe seguito a dovere i numerosi infermieri e Oss che si erano rivolti a lui.Da qui un esposto e l’apertura di un fascicolo, anche se il legale ha continuato e continua a chiedere il pagamento delle sue parcelle. A chi ha risposto “picche” alle sue richieste sono state recapitate, di recente, le stesse parcelle “validate” dall’Ordine degli avvocati. Cifre che non giustificherebbero - a detta degli infermieri e anche di qualche medico che si ritrova coinvolto in questa vicenda - l’attività svolta dal legale. Il quale, dal canto suo, non vuole sentire ragioni e nonostante l’indagine a suo carico sta facendo recapitare le parcelle. Nel corso dell’attività di indagine sono stati molti i dipendenti della Asl ascoltati dalla Guardia di Finanza.