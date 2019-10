“Dio arriverà all’alba”, lo spettacolo in omaggio ad Alda Merini al Teatro Moderno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A dieci anni dalla scomparsa, la produzione teatrale "TeatroSenzaTempo" dedica alla grande poetessa Alda Merini lo spettacolo "Dio arriverà all'alba", scritto e diretto da Antonio S. Nobili, che andrà in scena al Teatro Moderno di Latina Sabato 26 Ottobre alle ore 21.Uno spettacolo biografico originalissimo. In scena non solo la poesia, ma soprattutto il quotidiano della "poetessa dei Navigli". Una finestra affacciata verso l’interno. Alda Merini, la poetessa, la madre, la folle capricciosa truccatissima e ingioiellata frequentatrice del Costanzo Show. La poetessa vissuta tra il tentativo di abbracciare la normalità sottraendosi alla maledizione della poesia, e l'insistere eroico e fragile, con sofferenza e feroce ironia, nel dare alla luce sempre nuove e caparbie produzioni, sempre con le parole in bocca e nelle mani. Sempre pronta a provocare, come a farsi carico di sollevare anime al di là del muro del normale, del socialmente accettabile e conforme alle regole.L'Alda Merini che Nobili porta sul palcoscenico è capricciosa, tagliente, divertente, prende in giro chi la va a trovare, è piena di vizi, guarda la tv color sul primo, beve solo coca cola e caffè, e fuma 40 sigarette al giorno, come minimo. Ma sa fare poesia. Perché la poesia e la bellezza di dentro possono riflettersi all’esterno, malgrado il vetro sporco dello specchio.Parte dei proventi del libro dello spettacolo saranno devoluti in beneficienza al Progetto Itaca, che supporta le famiglie di persone affette da patologie psichiatriche.I biglietti sono disponibili per l’acquisto online su: www.dioarriveraallalba.com/latinaInfoline telefoniche: 3293550022