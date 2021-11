Mai più dieta, la promessa di "Bilanciamo". Lunedì la presentazione del manuale

Sarà presentato lunedì 8 novembre all'hotel Europa di Latina, in via Emanuele Filiberto, il manuale: “Cambia la tua vita con il metodo Bilanciamo”, pubblicato da Newton Compton. L'appuntamento nella sala congressi è alle 17,30.

L'autrice non ha dubbi, il suo è «l'’unico metodo scientifico che ti insegnerà a mangiare, non facendo mai più una dieta, restando in salute e felice, nel corpo che vuoi, senza privarti di nulla»

APPROFONDIMENTI SOCIETà Dieta della melagrana, perdi 3 kg in vista del Natale: il trucco...





Giulia Biondi, esperta di educazione alimentare, ha sviluppato il metodo Bilanciamo «per imparare a mangiare in modo sano e consapevole, adattando la nutrizione al proprio stile di vita. Nessun alimento proibito, poche e semplici regole e tantissime ricette veloci e semplici da realizzare, equilibrate dal punto di vista nutrizionale e davvero gustose. Perché il cibo buono è quello che fa bene alla salute, ma anche al palato»