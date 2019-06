Dibattito sulle risorse umane, a Terracina la tavola rotonda della Fit-Cisl di Roma e Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ possibile coniugare produttività e benessere dei lavoratori? Le ‘risorse umane’ rappresentano un ‘costo’ o un investimento? Queste le domande a cui si è cercato risposta nel corso della Tavola Rotonda “Produttività e benessere: la creazione del valore condiviso”, evento della Fit-Cisl di Roma e Lazio che nei giorni scorsi si è svolto presso l’Hotel River Palace di Terracina. Nel corso del confronto, moderato dal Segretario generale della Fit-Cisl di Roma e Lazio, Marino Masucci, sono stati fatti molti esempi concreti e individuate buone prassi: come ha spiegato Mario Terra, di CLS Consorzio Logistica e Servizi, le imprese nascono da un sogno, da una spinta innovativa che parte delle persone, dalle relazioni. E’ stata poi la volta di Maurizio Nelli, direttore delle Risorse Umane di Europcar, che ha fatto il punto su come il criterio reddituale non sia l’unico parametro su cui misurare la soddisfazione dei dipendenti: sono molte le attenzioni – per fare alcuni esempi una palestra, o la possibilità di effettuare smart working - che possono valorizzare il patrimonio umano. Simone Gorini, Direttore dei Trasporti Regionali Lazio Trenitalia, ha spiegato come un fattore caratterizzante dei lavoratori delle Ferrovie sia la responsabilità: si tratta di persone che lavorano per le persone. Francesco D’Ambrosio, psicologo, psicoterapeuta e docente universitario, ha focalizzato l’attenzione sulla qualità della vita e sul clima all’interno dell’ambiente lavorativo. Le conclusioni della Tavola rotonda sono state affidate al Segretario Generale della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli, che ha sottolineato come la persona debba restare sempre centrale, e come la bilateralità ad oggi si concentri troppo poco sul benessere del lavoratore in senso lato. Nel corso della stessa giornata si è anche tenuto il Consiglio Generale della Fit-Cisl di Roma e Lazio.