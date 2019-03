Diabete, tre giornate di screening gratuito a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diabete, tre giornate di screening gratuito presso i Cavalieri di Malta di Latina. In Italia, secondo l'organizzazione mondiale della sanità, sono tre milioni e 200 mila le persone che sanno di essere malate di diabete. Mentre gli italiani che hanno il diabete, ma non lo sanno, sono circa un milione. «Fatte le proporzioni - scrive il centro Acismom di Latina - nella nostra in provincia ci sono tra le 8 mila e le 9 mila persone che non sanno di avere il diabete. Acismom Latina, il centro antidiabete dei Cavalieri di Malta, è alla ricerca di queste persone. La diagnosi precoce, infatti, riduce il rischio delle pericolose complicanze. Questa è la missione della campagna straordinaria che vedrà il centro aperto, durante tre giornate di consulenze e screening gratuiti».Le date sono :sabato 23 marzo, sabato 29 giugno e sabato 26 ottobre. Dalle 9 alle 13 ci si potrà recare, senza prenotazione, presso il centro di via Sante Palumbo 40 (zona campo Boario). Un'équipe di specialisti, personale medico,infermieri e dietisti, specializzati nella cura delle malattie metaboliche, svolgerà gli accertamenti preliminari. In caso di risultato positivo i partecipanti verranno indirizzati ai medici curanti.«Il diabete può essere definito una malattia silenziosa - dice il direttore del centro Acismom Laura Cruciani, endocrinologa e diabetologa – infatti, anche se per lungo tempo non produce sintomi evidenti, a poco a poco, tende a minare la salute delle persone colpite, producendo gravi complicanze a carico di tutti gli organi. Un semplice esame della glicemia a digiuno, può essere sufficiente per fare la diagnosi .La modifica dello stile di vita e la terapia sono in grado di rallentare o inibire completamente la progressione della malattia».L'équipe è composta da sette medici specialisti in diabetologia, due cardiologi, due neurologi, due oculisti, una psicologa, una dermatologa, tre chirurghi vascolari, cinque infermieri, una dietista. Presso il centro possono essere effettuate le analisi del sangue e le visite specialistiche ambulatoriali. Gratuitamente se si ha la diagnosi di diabete mellito.