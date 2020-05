Devastante incendio alle Crocette: in fiamme il polmone verde di Fondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I piromani tornano in azione e prendono di mira il polmone verde al confine tra i comuni di Fondi e Campodimele.Fiamme spaventose, nel cuore dell'area protetta dei Monti Aurunci, stanno divorando il bosco, in prossimità del famoso orto botanico.Al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, i Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presidente Mario Marino, i carabinieri della stazione forestale e la protezione civile di Lenola.Alle operazioni di spegnimento via terra si sono subito aggiunte quelle dei canadair e degli elicotteri via cielo.Le fiamme hanno anche messo in fuga una famiglia che faceva un pic-nic nelle immediate vicinanze del punto in cui sono partite le prime fiamme.Altri camminatori e sportivi hanno notato le lingue di fuoco avvicinarsi pericolosamente alle auto parcheggiate.Un gruppo di sportivi ha dichiarato di aver visto piovere cenere.Un autentico inferno di fuoco, insomma, alimentato dal forte vento che ha soffiato fino a 15 nodi.