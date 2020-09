inchieste Petrus e Astice

nel cortile del carcere

hascisc e cocaina

detenuto “eccellente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre sono ancora in fase di udienza preliminare leche hanno svelato un traffico di droga e beni di lusso nel carcere di Latina con la complicità di due agenti di polizia penitenziaria un nuovo episodio svela la facilità con la quale le sostanze stupefacenti riescono ad entrare a via Aspromonte. Nei giorni scorsi un detenuto è stato trovato con 115 dosi di droga e arrestato.L'uomo, un cittadino indiano di 33 anni, è stato perquisito dalla polizia penitenziaria mentre si trovavae trovato in possesso di 11 grammi e mezzo di hascisc, corrispondenti a 107 dosi, e 2 grammi di cocaina che equivalgono a circa otto dosi. Singh Sukhiner, questo il suo nome, è stato nuovamente arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e poi trasferito in un carcere romano. Gli investigatori non sono riusciti a individuare la persona che gli ha ceduto la droga, quasi sicuramente un esterno ma hanno capito cheerano destinate ad undel carcere di Latina: probabilmente quindi il 33enne si è prestato a fare da tramite ricevendo la droga dall'esterno, droga che poi avrebbe dovuto consegnare al destinatario effettivo. Una storia i cui contorni sono ancora tutti da chiarire e soltanto l'arrestato potrà in qualche modo fornire gli elementi necessari a ricostruire il meccanismo attraverso il quale è stato possibile l'ingresso in carcere di una tale quantità di sostanze stupefacenti.Lo straniero, assistito dall'avvocato Alessandro Farau, sarà ascoltato oggi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese e sarà quella la sede per capire se intende raccontare cosa accade oppure no. E ieri mattina intanto davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giorgia Castriota i pubblici ministeri Giuseppe Bontempo e Valerio De Lucas hanno proseguito la discussione sull'inchiesta Petrus che insieme ad Astice ha portato all'arresto di 30 persone accusate di avere messo in piedi un'organizzazione che riusciva a fare entrare a via Aspromonte droga, sigarette e cibi di lusso. L'udienza proseguirà domani e poi il 27 ottobre quando l'accusa farà le sue richieste di condanna.© RIPRODUZIONE RISERVATA