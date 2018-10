Desirée, domani i funerali a Cisterna alle 15.30 nella chiesa di San Valentino. Sabato la fiaccolata

Ultimo aggiornamento: 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati fissati per domani, martedì 30 ottobre, i funerali di Desirée Mariottini, la ragazzina di Cisterna uccisa a San Lorenzo. La notizia è trapelata a Cisterna dove sono cominciati i preparativi per le esequie che si terranno domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa San Valentino nel quartiere dove è nata e vissuta Desirée e dove vivono i genitori e i nonni.Da giorni la famiglia aspettava il nullaosta dall'autorità giudiziaria per fissare la data dei funerali. La Procura attendeva infatti di procedere agli ultimi accertamenti prima di restituire la salma ai familiari. Sono stati infatti completati tutti i prelievi presso l'Istituto di medicinale legale di Roma che consentiranno gli accertamenti irripetibili necessari per verificare la compatibilità del Dna delle quattro persone arrestate con le tracce biologiche rinvenute sul corpo di Desirée. La data di questi accertamenti deve ancora essere fissata.Nel frattempo a Cisterna è stata fissata una nuova data per la fiaccolata che doveva tenersi domenica e che è stata rinviata per il maltempo. Il sindaco Mauro Carturan ha annunciato che il corteo si terrà sabato prossimo alle 17.30: la fiaccolata partirà da Palazzo Caetani e raggiungerà il quartiere San Valentino per ricordare la ragazzina uccisa a Roma.