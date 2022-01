Un deltaplanista è precipitato a Norma, dopo essersi lanciato dalla zona dell'Antica Norba, e i soccorritori stanno intervenendo per cercare di recuperarlo. L'allarme al 118 e ai vigili del fuoco è stato dato da alcuni compagni del deltaplanista che si trovavano insieme a lui.

L'elicottero dei vigili del fuoco sta cercando di recuperarlo con il verricello, da quello che si apprende l'uomo è vivo ma in condizioni molto serie. Non è la prima volta che si verificano in zona incidenti del genere.