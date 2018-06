Degrado e spaccio sul litorale di Fondi: la Finanza arresta un uomo di nazionalità indiana

di Barbara Savodini

FONDI - La centrale operativa era una baracca in via Guado I, dove a turno vivevano a decine, mentre il suo asso nella manica era la facilità con cui riusciva a cambiare identità: è finito il tempo degli affari grossi per un uomo di 34 anni di nazionalità indiana, arrestato dalle Fiamme Gialle di Fondi con una trentina di dosi di cocaina.



Proprio quando le vendite stavano per subire un'impennata con l'inizio dell'estate, i militari della Compagnia di via Terruto hanno fatto irruzione nella baracca dell'uomo, ubicata in un punto strategico sul litorale, sequestrando tutto lo stupefacente, circa 15 grammi, ma anche il materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.



L'arresto ha ricevuto il plauso dei residenti che da tempo denunciavano una situazione di degrado, un andirivieni sospetto e la presenza di cumuli di rifiuti lasciati da chi viveva nella centrale dello spaccio infrangendo le più basilari regole di civiltà.

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:11



