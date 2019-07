Deceduto l'ex attaccante nerazzurro Federico Forte. Domani i funerali a Latina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' deceduto intorno alle ore 12 di oggi presso la sua abitazione di Via dei Volsci a Latina, l'ex attaccante nerazzurro Federico Forte, originario di Priverno. La notizia in un baleno ha fatto il giro dei vari circoli sportivi della provincia, in particolare a Latina, dove Forte aveva militato nelle file del Latina, in serie C, a diciotto anni compiuti divententando, grazie alle sue innate doti tecniche e agonistiche, un attaccante conteso dalle varie società calcistiche nazionali militanti della stessa categoria, divenendo ben presto capocannoniere con l'Avellino calcio, per poi approdare con il Napoli allenato da Amadei.Federico Forte aveva compiuto da poco 85 anni. Ha lasciato sempre una traccia indelebile del suo passaggio da calciatore e anche da direttore sportivo. L'ultima sua apparizione sui campi calcistici risale aglli anni '70 nella collaborazione tecnica e diretta presso la squadra calcistica biancazzurra della "TessilCimmino", dopodichè c'è stato il ritiro dai campi. Federico Forte, appartiene ad una delle famiglie più importanti del calcio pontino e privernate. Domani alle 14,30 i funerali presso la chiesa di Santa Chiara, a Latina, dopodichè la salma sarà tumulata presso la tomba di famiglia presso il cimitero di Priverno.