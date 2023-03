Debutto al top di Zeppieri a Sanremo: fuori Giannessi

Un debutto con i fiocchi per il talento made in Latina Giulio Zeppieri, che ieri al Tennis Cup di Sanremo (torneo 125 dell'Atp Challenger Tour) ha buttato fuori uno dei favoriti, il 32enne spezzino Alessandro Giannessi.Un rapido ed eloquente 6-1, 6-1, nel breve giro di un'ora, che la dice lunga sul netto dominio sui courts in terra rossa da parte del 21enne mancino di scuola pontina, tornato a fine settimana dal Challenger croato di Zara (terra battuta indoor), dov'era uscito nei quarti per mano del 20enne fiorentino Flavio Cobolli. Lì il rammarico fu grande visto che "Zeppo" conduceva un parziale a zero. Torneo che andò al mancino Giannessi, che superò in una finale quasi drammatica, durata oltre tre ore, l'austriaco Sebastian Ofner. Un vantaggio psicologico che pendeva ieri tutto a favore dell'atleta originario di La Spezia, numero 261 nel ranking mondiale.Ma non aveva fatto i conti con la voglia di rivalsa del giocatore latinense, sceso in campo consapevole della sua forza e anche della sua classifica Atp (è n.124). Zeppieri ha sfornato tutte le sue qualità firmando tra l'altro 7 aces a uno, realizzando percentuali elevate anche al servizio e alla risposta. Non c'è stata assolutamente partita e ora negli ottavi incontrerà il padrone di casa Gianluca Mager (ammesso grazie ad una wild card), 28enne sanremese, 287 delle classifiche internazionali, che si è imposto con un duplice 6-4 sul 19enne pesarese Luca Nardi.