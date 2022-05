Debutta in Promozione l'arbitro di Itri Ilaria Di Florio

E' tra i volti più promettenti del mondo arbitrale. La 22enne itrana Ilaria Di Florio, in forza all'organico regionale dallo scorso 2018 e iscritta alla sezione AIA di Formia, sta bruciando in fretta le tappe.

Dopo aver diretto la finale regionale di Coppa Italia di Eccellenza Femminile al Francesca Gianni di San Basilio tra l'Eretum Monterotondo e la Lazio C5 Global, oggi (ore 11) è stata designata per la partita del girone D di Promozione laziale tra Pro Roma Calcio e Torre Angela. Il match, che si terrà al Danilo Vittiglio di Roma, vedrà per la prima volta il fischietto del Golfo arbitrare in un campionato maschile. Una terna tutta rosa con le assistenti di linea Simona De Magistris (Cassino) e Beatrice Fattori (Frosinone).



«E' un attestato di stima nei miei confronti - afferma Ilaria Ringrazio di questo il presidente del Comitato Regionale Arbitri Giulio Dobosz, i designatori e il presidente della sezione di Formia Vincenzo Marino (che la guida dal 2021, ndr) per la fiducia che stanno riponendo in me».



Proprio quest'ultimo è particolarmente orgoglioso ma non sorpreso del traguardo raggiunto dalla sua allieva: «Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo giorno. E' una ragazza in gamba, costante nell'allenamento e nello studio del regolamento, fattori che le permettono di arrivare sempre preparata sul terreno di gioco e di poter dare il massimo».

L'exploit di Ilaria arriva a distanza di una settimana dalla chiamata dell'itrana Eleonora Saccoccio nella finale del campionato di Eccellenza femminile. Intanto sempre oggi all'Aldo e Dino Ballarin di Chioggia (Venezia) si terrà la finale play-off del girone C di serie D tra l'Union Clodiense Chioggia e l'Adriese. Tra gli assistenti sbandiererà l'altro tesserato formiano Paolo Cozzuto.