Davanti al Classico occupato manifestazione degli studenti di altre scuole di Latina

È iniziato il secondo giorno di occupazione a Latina del liceo classico Dante Alighieri. In questi minuti in viale Mazzini davanti all'ingresso del Classico si stanno radunando gli studenti di altre scuole del capoluogo pontino per portare per portare solidarietà ai ragazzi dell'Alighieri e per protestare per le condizioni strutturali dei loro edifici scolastici. Gli studenti dell'Istituto Agrario San Benedetto hanno esposto uno striscione in cui chiedono "scuole sicure" ovvero quelle "che non crollano". In viale Mazzini anche gli studenti del Grassi.