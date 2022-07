Scontri allo stadio Francioni durante Latina-Avellino, 10 daspo della Questura

Il Questore di Latina ha emesso 10 provvedimenti di Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive (D.A.Spo.) nei confronti di alcuni tifosi violenti.

I fatti risalgono al 22 febbraio 2022 in occasione della partita tra Latina Calcio 1932 e U.S. Avellino 1912 allo stadio Francioni, valevole per il campionato di Lega Pro Girone “C”.

All'esterno del settore ospiti «i tifosi riuscirono a eludere i cordoni delle Forze dell’Ordine affrontandosi tra opposte tifoserie con bastoni ed oggetti contundenti, sino a quando gli operatori di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, riuscivano ad arginare e separare le opposte tifoserie, ristabilendo l’ordine pubblico».

Al termine degli scontri, un tifoso pontino fu medicato all'ospedale Goretti con prognosi di 7 giorni e un agente di Polizia del Reparto Mobile di Napoli, in servizio di Ordine Pubblico, nel tentativo di contenere i tifosi è stato colpito alle spalle da un colpo con un oggetto contundente per il quale è stato medicato con prpgnosi di 6 giorni.

Per tali fatti veniva inoltrata, a cura della locale D.I.G.O.S., apposita comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

«I divieti, comminati in base alle singole condotte tenute dai tifosi durante i fatti, variano da anni 3 ad anni cinque, mentre per un tifoso della squadra ospite, la misura è stata adottata per anni cinque con obbligo di presentazione all’Autorità di P.S., essendo già destinatario di precedente DASpo» spiega la Questura di Latina.