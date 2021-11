Dante a 700 anni dalla morte, il canto XI del Paradiso che ricorda il territorio pontino

In occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri, martedì 30 novembre 2021, dalle 16, presso l’Istituto “Galilei-Sani” di Latina avrà luogo un Convegno di studio corredato da performance artistiche dal titolo “Splendore di luce eterna - Il Canto XI del Paradiso”.

Il Canto preso in esame illustra l’incontro tra Dante e san Tommaso d’Aquino, il quale pronuncia una lode su san Francesco d’Assisi attraverso la metafora delle nozze mistiche con la Povertà.

«La scelta di incentrare l’evento su tali tematiche risponde a una duplice finalità: da un lato costruire un ponte ideale tra la materia della Divina Commedia e il territorio pontino mediante la rievocazione della morte di san Tommaso presso l’abbazia di Fossanova, dall’altro celebrare il messaggio universale e rivoluzionario di san Francesco, vero e proprio protagonista della particolare scena allestita da Dante nel Paradiso» - spiegano gli organizzatori.

Per accompagnare i partecipanti in un percorso che vuole coniugare aspetti storico-letterari, iconografici e musicali, il Dirigente scolastico Antonio Tubiello e la comunità dell’Istituto “ GalileiSani” ospiteranno esperti e artisti del territorio. Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, già parroco della parrocchia Pio X a Latina e tra i massimi studiosi del movimento francescano, terrà una lectio magistralis imperniata sull’analisi delle terzine dantesche al fine di tracciare il profilo umano e spirituale del santo d’Assisi; Clemente Ciammaruconi, docente e storico, si soffermerà invece sulla figura di Tommaso d’Aquino attraverso lo studio di fatti e documenti che legano la vicenda del Doctor Angelicus al nostro territorio. Alle relazioni si accompagnerà una qualificata performance artistica che vedrà come protagonista l’attore pontino Clemente Pernarella, direttore del Teatro Fellini di Pontinia, al quale sarà affidata la lettura recitata del Canto XI del Paradiso.

Gli intermezzi musicali, ispirati anch’essi alla cantica dantesca, saranno eseguiti dalla cantante Ilaria Durante, con l’accompagnamento di Gennaro Sacco alla chitarra e di Azzurra Pattaro al violoncello. Modererà l’evento Martina Caschera, docente dell’Istituto.

I partecipanti al Convegno potranno infine visitare il percorso espositivo, allestito all’interno degli spazi scolastici dagli studenti dell’indirizzo Grafica i quali, sotto la guida dei docenti Francesca Cocco e Francesco Sforzini, hanno voluto riproporre in chiave attualizzante una selezione di scene tratte dalla Divina Commedia. A loro si deve anche lo studio grafico e il lavoro di rielaborazione digitale finalizzati alla realizzazione della locandina e degli inviti relativi all’evento. All’incontro saranno invitati studenti, famiglie, insegnanti e autorità cittadine.