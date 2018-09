Danno l'allarme non vedendolo rientrare, uomo trovato morto nel bosco: si è suicidato

I familiari avevano lanciato l'allarme non vedendolo rientrare a casa e temendo il peggio. Purtroppo non avevano sbagliato.



Un uomo di 32 anni, di San Felice Circeo, si è tolto la vita impiccandosi all'interno del bosco di Foglino a Nettuno - al confine con la provincia di Latina - dove si recava spesso. A trovarlo, in nottata, sono stati i Carabinieri. Sull'auto dell'uomo - che sembra soffrisse di depressione per questioni familiari - sono state ritrovate diverse lettere.



Il veicolo e i messaggi lasciati dal suicida sono stati posti sotto sequestro.

Sabato 15 Settembre 2018



