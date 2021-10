Danno fuoco a un monopattino, identificati e denunciati quattro ragazzini

Domenica 24 Ottobre 2021, 15:46

Quattro minorenni sono stati denunciati dai poliziotti dell’ufficio volanti, intervenuti ieri sera - sabato 23 ottobre - nel quartiere “Q4”, dove erano intenti a dare fuoco ad uno dei monopattini della società “Helbiz”, che effettua il servizio di “mobilità condivisa” a noleggio nel Comune di Latina.

All’arrivo della Polizia i quattro si davano alla fuga, inseguiti dagli agenti, che riuscivano comunque a fermare uno di loro, poco distante.

Per quanto accertato il ragazzo, poco più che 14enne, è stato denunciato in stato di libertà al Tribunale per i Minorenni di Roma e riaffidato al proprio genitore.E' intervenuto anche personale dei Vigili del Fuoco per spegnere il monopattino e isolarne le batterie. Nella mattinata odierna, a seguito di serrate indagini, gli agenti delle Volanti sono riusciti ad identificare anche gli altri tre ragazzi, anche loro minorenni, che saranno a loro volta denunciati.