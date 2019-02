Daniele Nardi disperso sul Nanga Parbat, individuata tenda invasa dalla neve

«Ali Sadpara ha comunicato che è stata individuata dall’elicottero la tenda di campo 3 invasa dalla neve. Nell’area sono state individuate tracce di valanga sul pendio che sta ad indicare la pericolosità della zona». E' il post dello staff di Daniele Nardi pubblicato alle 13.30 di oggi sulla pagina ufficiale dell'alpinista di Sezze disperso insieme all'inglese Tomb Ballard sulla parete del Nanga Parbat, la nona montagna più alta del pianeta. Di Nardi e Ballard non si hanno notizie da domenica scorsa quando avevano raggiunto il campo 4 a 6 mila metri di quota. Ali Sadpara è un esperto alpinista pakistano, primo a salire nel 2016 sul Nanga Parbat nella stagione invernale assieme a Simone Moro e allo spagnolo Alex Txicon. «Il tempo si mantiene discreto sotto i 7000 metri - spiega lo staff di Nardi - e si è in attesa di ricevere ulteriori informazioni fotografiche e video dal campo base e dall’aviazione pakistana».

Daniele Nardi disperso sul Nanga Parbat, stop ricerche per le tensioni India-Pakistan

Due ore fa in un altro post lo staff aveva spiegato che «L’aviazione pakistana comunica che è stato effettuato un volo di ricognizione sopra lo Sperone Mummery purtroppo senza trovare tracce degli alpinisti. L’elicottero è rientrato al più vicino eliporto per fare rifornimento e torna per una seconda ricognizione a breve. Ali Sadpara è al campo del Nanga Parbat. Le informazioni ufficiali vengono solo dalla pagina ufficiale di Daniele Nardi».

