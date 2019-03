Claudio Nardi: «Non conosco persona più innamorata della vita di mio fratello»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non conosco persona più innamorata della vita di mio fratello Daniele», lo ha ripetuto nei giorni scorsi Claudio Nardi, è lui che ha tenuto i rapporti con i soccorritori e con l'Ambasciata italiana in Pakistan, è con lui che Alex Txicon, al comando di una coraggiosa squadra di alpinisti, ha parlato quando ha individuato due sagome che potevano essere il corpo di suo fratello e di Tom Ballard. Era il 5 marzo, racconta lo scalatore basco, stava esplorando la parete con il binocolo quando ha visto qualcosa: dopo aver parlato con Claudio Nardi, il giorno successivo sono andati alla via Kinshofer, al mattino molto presto. «Scendendo li abbiamo visti molto chiaramente - racconta - intorno ai 6.000 metri. Eravamo in 12 al campo base e tutti abbiamo certificato che Tom e Daniele stavano mettendo le corde fisse». Ora che la speranza di un ritorno si è infranta, affiora una possibilità, quella che lo stesso Txikon ha prospettato ieri mattina alla famiglia e all'Ambasciatore italiano in Pakistan Stefano Pontecorvo.L'alpinista basco è in viaggio verso il campo base del K2. Ieri mattina all'eliporto di Skardu ha discusso insieme ai piloti della possibilità di tentare il recupero dei corpi di Daniele e Tom, a loro avviso la posizione sulla montagna e la quota renderebbe possibile l'operazione. Alex - secondo quanto riporta il sito sull'alpinismo Montagna.tv - ha informato la famiglia di Daniele Nardi, Agostino Da Polenza, il coordinatore dei soccorsi dall'Italia e l'Ambasciatore Pontecorvo. Per ora un'ipotesi, nei prossimi giorni ne sarà verificata la fattibilità, la decisione finale spetta comunque alle famiglie.IL RICORDO DI DARIO RICCIMentre si fanno i conti con il dolore, mentre ancora ci si deve rendere conto che Daniele Nardi non tornerà a casa, alcuni dei suoi amici e collaboratori più cari lo raccontano e lo ricordano con una forza che solo il grande amore e la grande stima possono dare. Dario Ricci, giornalista e amico, insieme hanno scritto il libro In vetta al mondo, in un articolo dal titolo Daniele, amico mio ho il vuoto dentro, scrive di quelle telefonate da «un numero strano, davvero troppo lungo sul display dal cellulare; uno squillo che ti becca magari sotto la doccia, o al supermercato, o mentre sei in palestra. Frughi al volo nelle tasche e dall'altra parte ecco una voce in inglese che chiede di poter parlare col «famous journalist very well appreciated in Pakistan», e poi una risata, a prenderti in giro e poi subito a ridere insieme a te: «Amico, come staiiii??». Non sono rare queste telefonate, dal campo base a casa, tra me e Daniele Nardi. Anzi, nel 2013, durante la sua prima spedizione al Nanga Parbat, erano quasi quotidiane». A chi ha definito Nardi incauto, lui risponde così: «Un alpinista completo, attento, scrupoloso, meticoloso, seppur innamorato di quello stile alpino, cioè lo scalare nel modo più leggero, meno invasivo, senza portatori né corde fisse, che per lui è l'essenza stessa del dialogo con la montagna. Un dialogo, questo, sempre rispettoso e consapevole. Al punto tale da rinunciare al concetto stesso di sfida con la Natura».LA LETTERA DI FILIPPO THIERYCommovente la lettera di Filippo Thiery, meteorologo e amico dell'alpinista di Sezze: «Caro Daniele, te lo posso giurare, non me lo ero mai neanche lontanamente immaginato, che sarebbe potuto arrivare il momento vissuto in queste ultime due settimane, quello in cui avrei fatto le previsioni meteo sul Nanga Parbat non per la pianificazione delle tue scalate, ma per fornirle a chi coordinava le operazioni volte alla tua ricerca». E' una lettera accorata e lunghissima, scrive Filippo Thiery: «Fra le tantissime cose che mi si accavallano in mente, la prima a cui tengo è di raccontare il Daniele che ho conosciuto, un ragazzo che teneva tantissimo alla vita, al punto da volerla colorare di sogno e di passione, e tutto faceva tranne che esporsi incautamente al pericolo, anzi. Ed è quello che racconterò a tuo figlio, il giorno che volesse ascoltare un vecchio amico di suo papà».