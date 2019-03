Una passeggiata sulla Semprevisa per ricordare Daniele Nardi

Una passeggiata per ricordare Daniele Nardi. E' stata organizzata per domenica 31 marzo prossimo l'iniziativa in ricordo dell'alpinista di Sezze scomparso insieme al compagno di spedizione Tom Ballard mentre stavano scalando il Nanga Parbat, lo Sperone Mummery d'inverno, il sogno di Daniele da anni.



La passeggiata del 31 marzo è stata organizzata sulla Semprevisa, la sua montagna, quella di casa, quella degli allenamenti, quella del suo matrimonio con Daniela nell'estate di due anni fa.

