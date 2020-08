© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVENTOIl piano di intervento per il recupero dello Stallino di piazza del Quadrato è stato affidato dalla Regione all'Ater. Lo stallino è, per intenderci, l'edificio ormai cadente alle spalle dell'Opera Nazionale Combattenti. Erano le stalle del complesso dell'Opera Nazionale combattenti progettato da Oriolo Frezzotti (che oggi ospita il Museo della Terra pontina), uno dei luoghi simbolo della Fondazione.«Sono particolarmente soddisfatto della decisione della Regione Lazio di aver scelto l'Ater di Latina come soggetto operativo per il recupero dello Stallino», commenta il presidente dell'Ater Latina, Marco Fioravante, dopo aver saputo dell'approvazione da parte della Giunta regionale della delibera che contiene lo schema di accordo Regione-Ater a seguito di uno stanziamento di 200 mila euro messo in campo dalla Pisana. «La finalità è la messa in sicurezza e il recupero dell'edificio denominato Stallino e dell'area verde circostante. Un intervento spiega Fioravante - che rientra nelle competenze delle Ater del Lazio che sono enti di supporto operativo per la Regione in particolare per quanto riguarda il recupero urbano».I fondi regionali sono stati stanziati grazie a un em,endamento presentato dal consigliere regionale del Pd, Enrico Forte e rientrano nei piani per gli interventi in materia di servizi culturali. «L'immobile che si trova in pieno centro di Latina è uno degli edifici di fondazione più significativi dell'identità urbanistica del capoluogo pontino - spiegano dall'Ater - e l'obiettivo finale è quello di creare laboratori, centri di documentazione, servizi culturali e museali il tutto tutelando e valorizzando il patrimonio pubblico». Il primo passo sarà la messa in sicurezza dell'edificio e la bonifica degli spazi verdi e contestualmente si darà avvio a uno studio finalizzato alla definizione dei costi e delle opere necessarie al suo completo recupero e riuso dell'immobile.