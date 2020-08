Dalla Guardia Costiera sanzioni per 16.000 euro e sequestro di 200 attrezzature balneari sulle spiagge di Scauri

Militari della Guardia Costiera di Gaeta e Scauri, in collaborazione con la polizia locale e funzionari dell’Ufficio Igiene del Comune di Minturno, hanno eseguito una vasta operazione sulle spiagge libere di Scauri, con diffide e sanzioni amministrative per oltre 16.000 euro e sequestro di 200 attrezzature balneari per violazioni in materia di utilizzazione degli arenili liberi. L’operazione è stata condotta nelle adiacenze dei lidi “Tahiti”, “Mexico” e “Topless” e in prossimità della foce del Garigliano, per reprimere le illecite condotte di preventiva occupazione delle spiagge mediante il pre-posizionamento delle attrezzature balneari.Inoltre è stato rinvenuto un gommone di circa 4 metri, privo di motore, lasciato incustodito sull'arenile e più tardi identificato e sanzionato il proprietario.

Complessivamente sono stati elevati 82 verbali amministrativi, con relativi sequestri, per un totale di 16.400 euro, ed è stato consentita, con queste operazioni, la restituzione, alla libera fruizione della collettività, di circa 3.000 metri quadrati di arenile. Analoghi interventi erano stati effettuati nei giorni scorsi dalla Guardia Costiera di Scauri in località Monte d’Argento, dove era stato sanzionato un soggetto che, autorizzato al noleggio di attrezzature balneari, aveva pre-posizionato, in assenza di clienti, 20 ombrelloni e 40 lettini, occupando abusivamente una porzione di arenile.

