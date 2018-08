Dal Tirreno all'Adriatico, accordo fra autorità portuali. L'intesa riguarda anche Gaeta

Un accordo di collaborazione di due anni per sviluppare il corridoio intermodale Tirreno Centrale-Adriatico Meridionale, attraverso i porti di Civitavecchia- Gaeta e Bari-Brindisi, mediante la promozione dei collegamenti stradali, ferroviari e logistici tra il Tirreno Centro-Settentrionale e l'Adriatico Meridionale.



È quanto hanno sottoscritto a Brindisi i presidenti delle Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale (Mam), Ugo Patroni Griffi, e del mar Tirreno centro settentrionale (Mtcs), Francesco Maria di Majo.



Attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro permanente, informa una nota, verranno individuate sinergie e progetti per il miglioramento, in chiave ecosostenibile e di efficientamento energetico, dei traffici nell'ambito portuale, soprattutto in riferimento agli accessi nei porti del traffico 'Ro-Rò.



Un'intesa importante per il porto di Gaeta che ultimamente ha visto calara i propri traffici, tanto che gli operatori hanno espresso forte preoccupazione.

