Dal 23 maggio ripartono le visite al giardino di Ninfa : ecco date, orari e regole

giardino di Ninfa

nuovo calendario

sabato 23 maggio

Come uno scrigno prezioso iltorna ad aprirsi per mostrare nuovamente, in questa primavera inoltrata, tutti i suoi tesori. La Fondazione Roffredo Caetani ha comunicato ilche vedrà il Giardino aperto tutti i fine settimana, più i giorni festivi, fino al 1 novembre. Dopo la chiusura forzata causa Coronavirus, dunque, dasi potrà tornare ad ammirare la bellezza di Ninfa, però, con regole nuove dettate dalla necessità di garantire la sicurezza dei visitatori. Innanzitutto il biglietto d’ingresso potrà essere acquistato sul sito www.giardinodininfa.eu prenotando così la visita o in biglietteria (fino a esaurimento delle disponibilità).La raccomandazione è di consultare le informazioni su orari e disposizioni relative a norme di igiene e distanziamento sociale sui siti del Giardino e della Fondazione (www.frcaetani.it). La visita non sarà in gruppo, ma individuale e libera. Si dovrà arrivare muniti di mascherine e guanti e all’ingresso il personale misurerà la temperatura corporea e darà informazioni sulle misure da rispettare. Obbligatorio mantenere la distanza minima di 1,5 metri fra le persone e in alcuni punti ci saranno dispenser con gel igienizzante. I visitatori inoltre riceveranno all’ingresso una mini guida (scaricabile anche dal sito) da consultare durante la passeggiata. Ciò non toglie che i collaboratori della Fondazione saranno comunque presenti per dare assistenza e rispondere a eventuali domande.«In queste settimane – spiega il presidente della Fondazione Caetani, Tommaso Agnoni - molti ci hanno scritto chiedendo novità sulle date di apertura del Giardino che avrebbe dovuto avviare i festeggiamenti per il centenario lo scorso 21 marzo. Lo abbiamo fatto online con gli eventi #distantimavicini replicati anche a Pasquetta e il primo maggio e che hanno avuto enorme successo. Ora è arrivato il momento di riaprire i cancelli». Il Giardino sarà aperto dalle 9 alle 18 a maggio e giugno, fino alle 18.30 a luglio, agosto e settembre, e fino alle 15.30 a ottobre e novembre.