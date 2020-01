Daini da abbattere al Circeo. Il Parco: «Sì al piano ma anche ad alternative non cruente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina - sabato 25 gennaio - è in programma alle 11,30 la manifestazione al centro visitatori del Parco nazionale del Circeo contro quella che viene definita la mattanza dei daini . La mobilitazione ha indotto i vertici dell'Ente almeno ad aprire il dialogo e ieri il Consiglio direttivo ha dato il classico colpo al cerchio e alla botte. Titolo del comunicato ufficiale inequivocabile: «Il Consiglio direttivo del Parco del Circeo conferma la validità del piano gestionale di controllo del daino». Quella che prevede, nero su bianco, gli abbattimenti programmati. La stessa nota, però, informa che è: «Aperta la fase di confronto con il territorio per un approfondimento scientifico con gli organi competenti sul tema della tutela della biodiversità». Non c'è dubbio che vada alleggerita «la pressione determinata dal sovrannumero di esemplari all'interno della foresta demaniale, riserva della biosfera tutelata dall'Unesco». Da qui il direttivo ribadisce « la validità del Piano approvato nel 2017 con parere positivo del Ministero dell'Ambiente e della Regione Lazio, le cui linee guida sono dettate dall'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)».Il Consiglio direttivo ha ribadito, comunque, « che tutte le possibilità attuative, non cruente e senza sparo, iscritte a vario titolo nel Piano per raggiungere l'obiettivo della diminuzione della popolazione di questa specie per ridurre la pressione sul territorio, saranno esperite». Prevista una fase di confronto con il territorio.«Il Parco - commenta Piero Vigorelli, ex sindaco di Ponza e tra i più attivi per la salvezza dei daini - vuole salvare capra e cavoli, ma il Piano esclude espressamente le alternative e anche il rapporto dell'Ispra giudica negativamente le ipotesi di trasferimento o di trattamento contraccettivo. Bene, comunque, la fase di dialogo».