Daini al Circeo, il Partito Animalista: «Pronti ad adottarli, fatta richiesta al Parco»

«Il Partito Animalista Italiano, dopo aver trovato alcune realtà tra rifugi e associazioni disposte ad ospitare i daini ritenuti in eccesso, ha mandato nella prima mattina di oggi una richiesta al Parco Nazionale del Circeo per conoscere i criteri di adottabilità. Ora per salvare i daini non ci sono più scuse». Così il Partito Animalista irrompe nuovamente nella polemica scoppiata dopo la decisione del Parco Nazionale del Circeo dopo l'approvazione di un piano di gestione che prevede la cattura e l’abbattimento di 350 daini pari ad una riduzione dell'attuale popolazione del 30%.La notizia ha provocato numerose reazioni soprattutto da parte di associazioni animaliste e cittadini e replice del mondo scentifico. Il caso approda anche in Parlamento. Cosa intende fare il ministro per «fermarel'inutile mattanza dei daini nel Parco del Circeo?», è la domanda chela deputata di Fi, Michela Vittoria Brambilla, presidente della Legaitaliana per la difesa degli animali e dell'Ambiente, ha rivolto alministro dell'Ambiente Sergio Costa, in un'interrogazioneparlamentare. Quello del Parco del Circeo, osserva Brambilla, è«l'ennesimo episodio della guerra alla fauna selvatica avviata, ormaisenza ritegno» in Italia dopo aver promosso «sconsiderati programmidi ripopolamento a beneficio dei cacciatori».«Il Parco Nazionale del Circeo non sta facendo nulla di strano. È strano che non lo abbia fatto finora» commenta Il presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri. «Si tratta di interventi che tutti i Parchi italiani compiono periodicamente. Quelli che non li effettuano è perché non denotano la presenza di così animali».