Dai dipinti al libro: «Il colore del metallo», oggi la presentazione

«Dal dipinto alla storia» è il titolo della mostra delle ultime opere di Alessandra Chicarella che hanno dato vita a «Il Colore del Metallo», ovvero il libro che l’artista pontina ha firmato insieme a Fabrizio Gargano che sarà presentato oggi pomeriggio al Latina al Bar Poeta (ore 18.30, piazza del Popolo). E’ un mix inedito, quello formato dall’artista di Latina che a dicembre aveva dato vita alla mostra “Painting Goldrake”, e da Fabrizio Gargano, l’autore della graphic novel “30 giorni”, che si sono uniti per realizzare il libro con l'editore Alt.Le illustrazioni pittoriche della Chicarella e i testi di Gargano danno vita a una storia che ha come protagonista un robot. «E’ il terzo giorno e lui è ancora lì. Imponente, immobile, minaccioso. Il suo sguardo fisso. Giallo. Su di me» è l’incipt del libro. «Il colore del metallo» racconta la storia di Matteo, «un uomo ordinario e inserito in una triste quotidianità», che vede la propria vita «sconvolta dall’arrivo di un robottone, che si staglia nel cielo della sua città». E’ l’unico a vederlo. «Forse Matteo sta impazzendo, o forse è il mondo stesso a essere impazzito…» .