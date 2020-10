Latina, al via il 21^ Festival del Circo, ospiti d'onore i ballerini del Centro danza “Piedi Scalzi” di Priverno

Da questa sera e per tre serate consecutive il 21^ International Circus Festival of Italy si aprirà con una novità: la partecipazione come ospiti d’onore dei ballerini del Centro danza “Piedi Scalzi” di Priverno e del suounitamente al suo ideatore, il ballerino e coreografo Filippo Venditti, protagonista di tournée con Renato Zero e con Marco Mengoni.

A decidere la partecipazione del centro danza privernate e del noto ballerino-coreografo, sono stati gli organizzatori del Festival del Circo i quali ritengono che “tra Circo e Danza si realizzerà per la prima volta nella storia dello spettacolo, un incanto in modo suggestivo e accattivante tanto da coinvolgere gli spettatori in un continuum di opportunità espressive di alto livello artistico”. Filippo Venditti, danzatore e coreografo, citando il suo Centro danza di Priverno, ha spiegato che “Piedi Scalzi è soprattutto uno spazio pensato per tutti gli appassionati della danza, dai più piccoli ai giovani, e dove l’insegnamento basilare ma non solo, mira alla crescita complessiva dell’individuo attraverso la condivisione della passione per l’Arte”. Da qui, l’entusiasmo dei giovani danzatori per la partecipazione al 21^ Festival del Circo di Latina, in un “ambiente originale di grande spessore – spiegano – che sicuramente sarà motivo di una formazione artistica sempre più portata all’inserimento nell’innovazione e nella passione per una professione sì difficile ma pur sempre avviata verso un futuro propositivo”. Le serate al Circo inizieranno il 15 e 16 ottobre alle ore 21 (show A e B); sabato 17 ore 16,30 (show B) e alle ore 21 (show A); domenica 18 ore 15,30 (show A) e alle ore 19 (show B); lunedì 19, ore 20,30, spettacolo di gala e finale della 21^edizione del Festival del Circo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA