Da Palermo a Latina, l'associazione Addiopizzo sbarca nella città pontina: abbattiamo il muro dell'omertà

Da Palermo a Latina, Addiopizzo sbarca nel Lazio e Latina si sveglia tappezzata da adesivi con sopra scritto "Uniti contro il pizzo a Latina". Un invito alla ribellione, a squarciare il muro della paura e dell'omertà proprio nelle aree della città più colpite dal racket. Latina come Palermo, che all'alba del 29 giugno 2004, si risvegliò con centinaia di manifesti con il messaggio:

«Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. A Palermo il fenomeno delle estorsioni avvinghiava il tessuto economico in maniera capillare e le denunce si contavano sulle dita di una mano. Un contesto indifferente, immerso nelle sabbie mobili delle estorsioni e nella palude dell'omertà» ricorda oggi l'associazione antiracket che invita i cittadini al consumo critico.



In questi 14 anni «tanto è cambiato rispetto agli anni bui in cui fu

assassinato Libero Grassi - spiegano da Addiopizzo -. Oggi la scelta

di piegarsi alle estorsioni rappresenta un disvalore sociale, mentre

in passato le vittime che soggiacevano venivano giustificate in

ragione di uno stato di necessità che non prospettava altre

possibilità. Siamo tuttavia consapevoli che la strada sia lunga,

paludosa e irta di ostacoli. Infatti, la scelta di denunciare rimane

ancora relegata a una minoranza, a fronte di un fenomeno ancora

diffuso. La denuncia non è ancora una prassi di comportamento comune;

in molti continuano a pagare e la maggior parte dei commercianti e

imprenditori collabora solo dopo essere stata convocata da magistrati

e forze dell'ordine».



«Per molti versi Palermo è cambiata e in meglio - dicono

ancora dall'associazione -, ma viviamo un contesto dove diritti

essenziali, come quelli alla casa e al lavoro, sono ancora molto

limitati e in cui le sacche di degrado sociale e di povertà educativa

ed economica rimangono diffuse. Un contesto dove tutto ciò alimenta il

mal costume, l'illegalità e Cosa nostra, con i suoi codici culturali e

i suoi interessi. Un contesto dove continuare a sostenere commercianti

che si oppongono a Cosa nostra non è più sufficiente se non si agisce

sul territorio. Oggi come quattordici anni fa, proseguiamo il nostro

impegno quotidiano, per strada e nei quartieri di Palermo - concludono

da Addiopizzo -. Ma la novità è che il nostro impegno comincia anche a

Latina, dove le recenti notizie di cronaca consegnano uno spaccato

altrettanto difficile, in quanto permeato da estorsioni e

organizzazioni criminali trapiantate ed endogene».

Venerd├Č 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:02



