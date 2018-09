Da ovile a mega villa a Sperlonga: il Riesame dissequestra tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta di dissequestro presentata dai legali della proprietaria della mega villa in località Angolo con vista mozzafiato sulla spiaggia di levante a Sperlonga.Nei giorni scorsi i carabinieri della locale stazione hanno fisicamente tolto i sigilli alla costruenda struttura. Si attendono, ora, le motivazioni del Riesame.Come noto, la villa, un ex ovile, era stato messo sotto chiave, per la seconda volta (la prima per via di un problema relativo alla sicurezza sul lavoro), nell'agosto di quest'anno su disposizione del pm Giuseppe Miliano dagli uomini del Nipaf. Sotto la lente d'ingrandimento la trasformazione di un rudere che poteva essere soggetto solo a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria grazie allo strumento del Piano Casa ma che invece, secondo l'accusa, ha subito un notevole aumento di volumetrie.Quattro gli indagati: oltre ai proprietari, l'attuale e il precedente, anche il direttore dei lavori Antonio Magliozzi e Massimo Pacini, dirigente firmatario dei permessi nel 2012 e nel 2014.