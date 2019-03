Da Minturno a Gaeta via mare, il servizio turistico in occasione del "Med blue economy"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un servizio di trasporto marittimo «alternativo, ecologico e suggestivo». Così gli organizzatori del "Med blue economy" di Gaeta (in programma dal 24 aprile all'1 maggio) definiscono l'iniziativa che vedrà una navetta che collegherà, durante la manifestazione e più volte al giorno, l’intero golfo, da Minturno (porticciolo di Scauri), a Formia (molo Vespucci) e Gaeta con il villaggio Med, dove sono previsti attracchi nella darsena della Base nautica Flavio Gioia e al molo Santa Maria.Un collegamento via mare come suggestivo “trait d’union” del comprensorio sud pontino e che vuole essere un ulteriore incentivo turistico. A bordo della navetta ci sarà anche una guida turistica che illustrerà agli ospiti le bellezze storico-archeologiche e naturalistiche del Golfo. Per il giorno conclusivo, invece, in programma un tour dell'arcipelago ponziano, con soste nelle isole di Ponza e Ventotene.“Il mare in vetrina”, lo slogan rappresentativo della manifestazione, ideata ed organizzata dalla Cise (Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico), è un elemento fondamentale della filosofia che ha ispirato il progetto, sia in termini di internazionalizzazione ed interscambio economico, commerciale e culturale, che per quanto riguarda il trasporto ed i collegamenti, tanto all’interno del Golfo, quanto, in senso più ampio, nell’ambito del bacino mediterraneo.