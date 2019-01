Da Los Angeles gli auguri di Danilo Gallinari per i 70 anni di basket a Scauri

Messaggio augurale davvero speciale per i 70 anni della pallacanestro scaurese. Sta diventando virale il videoclip di Danilo Gallinari, ala della Nazionale italiana e dei Los Angels Clippers, in cui il giocatore dell’Nba si complimenta per il lusinghiero traguardo raggiunto dal movimento cestistico biancazzurro.

«Settant’anni di Basket Scauri – dice Gallinari nel filmato inviato dagli Usa – Auguri a tutti. Complimenti e sempre a tutto motore!». Grande soddisfazione tra la dirigenza e tra gli sportivi locali per questo inatteso ma gradito attestato giunto da Los Angeles, all’inizio di un anno importante per la località turistica del Sud Pontino, sede negli anni ’60-’70 di un torneo internazionale trasmesso dalla Rai ed iscritta per la diciottesima stagione al campionato di serie B.

«Ringrazio Danilo Gallinari – dichiara il presidente del club Roberto Di Cola – per il significativo messaggio di auguri e lo invito ad essere tra noi in questo settantesimo anno di vita del nostro movimento sportivo. Una bella tappa, raggiunta con sacrifici e passione, che intendiamo celebrare con eventi ed iniziative, perché il basket è un grande patrimonio per gli scauresi, residenti in Italia e all’estero, ed è da sempre un formidabile mezzo di promozione turistica per Scauri, conosciuta grazie al mare ed alla pallacanestro».

Ultimo aggiornamento: 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA