Da ieri Cisterna è nell’Anpr: servizi anagrafici, censimenti più snelli e veloci

Alle 12:09:55 di martedì il Comune di Cisterna è entrato ufficialmente nell’Anpr, l’Anagrafe Nazione della Popolazione Residente. «Un cambiamento radicale nei processi di acquisizione e gestione dei dati della popolazione, che confluiranno direttamente al Ministero dell’Interno, con importanti effetti sia sulla celerità dei servizi che sul loro utilizzo» spiegano dal Comune sottolineando come l'Anpr consente di svolgere i servizi anagrafici ma anche «di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, evitando duplicazioni di comunicazione con le amministrazione pubbliche».«Il subentro in Anpr – commenta l’Assessore Alberto Ceri – è un fatto importante e rappresenta un nuovo passo verso la digitalizzazione dei processi amministrativi. Il passaggio non è stato automatico ma preceduto da una complessa attività di bonifica dei dati per la quale è stato fondamentale il supporto e l’esperienza di tutto il personale del settore che, con appositi corsi, si sta formando per un uso efficace dei nuovi strumenti messi a disposizione. Il Comune di Cisterna dunque sta già recependo e attuando le linee guida della ministra Paola Pisano sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e sul diritto di accesso ai servizi». Aumenta così il numero dei Comuni pontini già passati all'Anpr.