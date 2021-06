"Da Enea a Dante, alla Gaeta moderna": torna l'evento promosso dalla VogAmare

Mercoledì 30 Giugno 2021, 14:07

“Da Enea a Dante alla Gaeta moderna". La Rotta di Enea è stata riconosciuta, da parte del Consiglio d’Europa, quale patrimonio culturale dei popoli e nello stesso anno si celebrano i sette secoli della scomparsa del padre della lingua italiana Dante Alighieri. La VogAmareGaeta presieduta da Maria Strozza celebra l’inserimento della propria città fra le tappe di questo suggestivo ed evocativo percorso. Proprio come Enea, nel dominio dell’acqua e del vento, a suon di colpi di remi, pagaiate e bracciate, versi di incitamento e fatica, l'associazione del Golfo con il suo equipaggio femminile con lancia a 10 remi, l'ironman Erasmo Marciano (nella foto di Alfredo Reale) a nuoto ed Andrea Ricci in sup, congiungeranno le sette spiagge di Gaeta per ripercorrere quel cammino che nella notte dei tempi fu il percorso dell'eroe mitologico, alla cui nutrice Cajeta il sommo poeta fa risalire anche il nome della città. La partenza è fissata giovedì 1° luglio alle 8 dalla spiaggia di Sant'Agostino, dalle acque antistanti il ristorante “Uso di Mare” in direzione Torre Sant'Agostino, per poi incontrare in sequenza le spiagge di San Vito, Arenauta, Torre Scissura, Ariana, Torre Viola, Quaranta Remi, Pozzo del Diavolo, Nave di Serapo, Fontania e Serapo, attraversare la Montagna Spaccata per poi arrivare a Punta Stendardo, dopo oltre 5 miglia nautiche: circa 10 chilometri di incredibili meraviglie naturali che costeggiano il territorio all'interno del Parco Riviera di Ulisse.