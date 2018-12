Da castano mogano a "purple rain": Asia argento a Fondi per rifarsi il look

Ultimo aggiornamento: 11:00

Cosa ci faceva lo scorso martedì Asia Argento a Fondi? A portare l'attrice, regista, sceneggiatrice e, per brevissimo tempo, giudice di X Factor nel Sud Pontino non è stato un film (negli ultimi tempi da queste parti se ne girano a bizzeffe) e, data la stagione, neppure il mare cristallino, bensì un rinomato parrucchiere.Sì proprio così: per cambiare look passando da castano mogano a “purple rain”, per citare testualmente le richieste della diretta interessata, Asia ha scelto “Le Poise” di Fondi.Una pioggia di riflessi viola quella chiesta dall'attrice che ha entusiasmato i fan con tantissimi commenti di apprezzamento sia per il nuovo look che per il suo autore, Simone Di Fazio.Il post su Instagram con gli hashtag #purplerain e #purplehaze, con citazioni esplicite a Prince e Jimi Hendrix, ha in poche ore fatto il pieno di cuoricini con grande soddisfazione da parte de “Le Poise” e di tutto lo staff.Colore estroso ma anche nuovo taglio per la più chiacchierata delle attrici del momento che è arrivata fino a Fondi sì per cambiare look ma, scavando più a fondo, per cambiare vita.E la regista non ne ha fatto un mistero tant'è che, poco dopo essere uscita dal salone di bellezza di via Appia lato Itri, ha ritwittato la citazione di Coco Chanel cinguettata del suo fan club "Una donna che si taglia i capelli, è una donna che sta per cambiare vita".Insomma, i fan attendevano Corona, special guest di una serata al Sofia Club, ma si sono ritrovati la sua ex fiamma, anche se solo per pochissimi giorni, Asia Argento.Mentre la serata in discoteca è saltata per via del divieto emesso dal Tribunale di Milano di lasciare la Lombardia nelle 48 ore precedenti ad un'udienza penale, la bella attrice si è concessa a Fondi un lungo pomeriggio di relax.