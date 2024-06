Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

Aprire un concerto di Vasco Rossi, salire su un palco di novanta metri, esibirsi davanti a decine e decine di migliaia di spettatori. Un privilegio e una esperienza che non capita tutti i giorni e che rappresenta un vero e proprio sogno per tantissimi giovani artisti. A volte però capita che il sogno possa divenire realtà, grazie al lavoro quotidiano e al talento. Tutto questo lo vivranno tre ragazzi pontini che vivono ad Aprilia. Salvatore Anzalone di 19 anni al basso, Luca Rubbè di 21 anni alla batteria e il 22enne chitarrista Matteo Passarini 22, insieme al cantante 28enne Alessio Meli di Mentana, calcheranno il palco di San Siro il prossimo 12 giugno. Saranno loro ad aprire la quarta tappa del tour milanese di Vasco Rossi.

I quattro giovani musicisti formano il “Deshedus Project”, un gruppo all’insegna del rock psichedelico alternativo. La scorsa settimana, a Zocca, paese natale del “Komandante”, lo storico appellativo con cui i fan chiamano Vasco, si è svolto un contest musicale denominato “Zocca paese della musica” alla sua prima edizione. Al concorso hanno partecipato oltre cinquecento tra band e artisti. Le selezioni sono durate quattro giorni e alla fine, dopo un primo drastico taglio che aveva ridotto i concorrenti a 140, vi è stata una ulteriore scrematura. Alla fine sono passati in diciassette. I quattro giovani musicisti del “Deshedus Project” si sono posizionati al quarto posto nella classifica generale, un risultato notevole e che ha premiato il talento di Salvatore, Luca, Matteo e Alessio. Un traguardo che li porterà direttamente sul palco di San Siro visto che le prime sette band classificate al contest di Zocca avranno l’onere di aprire i primi sette concerti milanesi di Vasco.

«Per noi si tratta della prima grandissima esperienza – spiega Salvatore Anzalone – siamo tutti molto giovani e siamo carichissimi. Nonostante la nostra giovane età abbiamo alle spalle già qualche anno di musica suonata in giro per il Lazio. Io e Luca suoniamo negli “Zephyro”, Matteo ha collaborato per anni con noi come chitarrista prima che gli impegni lavorativi ci dividessero. Poi Alessio ha creato questo nuovo progetto dei Deshedus Project, ci ha contattato e noi abbiamo subito abbracciato questa idea. I risultati ci stanno dando ragione. Non vediamo l’ora di esibirci in uno stadio come quello di San Siro. Avremo la possibilità di suonare davanti a migliaia di fan di Vasco e di aprire il suo concerto. Voglio credere che sia solo un punto di partenza e che un giorno riusciremo a riempire un intero palazzetto con i nostri fan».