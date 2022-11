Teatro D'Annunzio, ultimi ritocchi prima della serata di gala del 18 dicembre

Certificazione definitiva e maquillage per il D'Annunzio in vista della riapertura dopo anni di chiusura, e della stagione teatrale, il cui progetto, presentato da una società, è già pronto, con la delibera di indirizzo che sarà pubblicata in settimana. Si parte dal lifting: una nuova determina del Comune di Latina impegna quasi 16mila euro per Lavori di trattamento e lucidatura della pavimentazione lignea, ovvero del parquet della principale sala teatrale comunale. Ma dalla determina emerge anche altro.

In primo luogo, il fatto che il D'Annunzio, che a settembre aveva ricevuto la licenza di agibilità della commissione pubblici spettacoli, ed era stato presentato alla stampa, ha ricevuto solo dieci giorni fa il Certificato di prevenzione incendi: «Il teatro comunale D'Annunzio ha ottenuto il Certificato di prevenzione incendi per le attività relative a locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone, per gruppi elettrogeni o di cogenerazione con motori di potenza da 25 a 350 kw, per impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 kw, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco l'8 novembre 2022». Finalmente ottenuta la certificazione definitiva, «è oggi in corso una valutazione e programmazione della funzionalità del teatro per i prossimi mesi» e, «in riferimento alla piena fruibilità, programmazione e svolgimento dell'attività teatrale già dal mese di dicembre, nell'ambito di controlli e verifiche puntuali è emersa l'opportunità di eseguire opere di finitura sulle superfici lignee».



Oltre alle superfici lignee, si apprende che saranno sostituite anche delle poltrone, ormai logore. Tutto in tempo per il 18 dicembre, giorno fissato per la riapertura, alla quale i commissari che oggi guidano l'amministrazione di piazza del Popolo terrebbero in modo particolare, trattandosi del 90esimo anniversario di fondazione della città. Secondo quanto emerso, si tratterà di una serata di gala, un concerto di musica classica per celebrare la città, in occasione della quale il D'Annunzio sarà tirato a lucido.Non sarà un evento unico: il commissario Carmine Valente sta infatti per firmare una delibera di indirizzo, che preciserà le modalità di gestione e soprattutto il cartellone per la stagione teatrale, che seguirà la serata inaugurale. Cartellone affidato a una società in house che ha presentato un apposito progetto, cui parteciperebbero anche altri soggetti. Al tempo stesso si sta anche selezionando un global service che sarà incaricato della manutenzione. Tutto per riportare alla vita la struttura, chiusa dal 2015.