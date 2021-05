D'Amato: «Zona rossa di Bella Farnia prorogata per altri 10 giorni»

«Proroghiamo la zona rossa di Bella Farnia (Sabaudia), in provincia di Latina, per ulteriori 7 giorni». Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

© RIPRODUZIONE RISERVATA