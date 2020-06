Latina, l'addio a "Chicco" D'Alessio domani alle 10,30 nella cattedrale di San Marco

Ultimo aggiornamento: 07:29

Non ce l'ha fatta Massimiliano Ciccio D'Alessio, l'allenatore di basket di Latina colpito da una devastante emorragia cerebrale e ricoverato da lunedì all'ospedale Santa Maria Goretti. Si trovava nel reparto di rianimazione, dove i medici nel primo pomeriggio di ieri hanno constatato la sua morte. Innumerevoli i commenti sui social alla diffusione della notizia del suo malore, migliaia i messaggi tipo Forza Ciccio o Il mondo ha ancora bisogno di te, ancora di più quelli di cordoglio espressi ieri, quando con il passare dei minuti la notizia del decesso si è diffusa sui siti di informazione e sugli stessi social. Purtroppo le conseguenze dell'emorragia non hanno dato scampo al coach che quest'anno aveva allenato ad Anzio. Aveva 45 anni e nella pallacanestro era nato e cresciuto.Aveva fatto parte dell'ultima annata competitiva sfornata dal Cosmos Latina, quei nati nel 1975 che vinsero l'unico scudetto nella pallacanestro nella storia della città, il campionato Italiano Under 20 nel 1993 a Sant'Eramo in Colle (Bari) un team assemblato con i nati nel 1973, 1974 e appunto 1975. D'Alessio, in particolar modo, oltre a essere un cestista dotato di ottima tecnica che poteva giocare in più ruoli, era anche quello che teneva alto il morale, il primo a confortarti con una battuta o uno scherzo nei momenti difficili . Finita la trafila delle giovanili, Massimiliano iniziò a studiare per diventare un bravo allenatore. Adatto alle giovanili per il suo carattere espansivo, Ciccio si distinse nei club di Ab Latina, Smg Latina, prima di passare nel 2014 al Basket Club Anzio. Cordoglio nel mondo della pallacanestro di Latina e del resto del Lazio. Il funerale domani alle 10,30 nella cattedrale di San Marco.