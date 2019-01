Custovida le armi per un gruppo criminale, insospettabile arrestato a Terracina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un insospettabile è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia e della stazione di Terracina al termine dell'indagine sul ritrovamento di un ingente quantitativo di armi e munizioni in un terreno antistante l'ospedale "Fiorini".I militari hanno eseguito l'ordinanza di custodia nei confronti di Ugo Pioli, un uomo di 60 anni originario di Narni (Terni) ma residente a terracina.Il provvedimento scaturisce dagli elementi emersi durante una delicata attività d'indagine «finalizzata all'identificazione dei componenti di un gruppo criminale operante nel territorio pontino - si legge in una nota dell'Arma - che, forte del potere intimidatorio derivante dalla notevole disponibilità di armi, munizioni ed esplosivi, mirava a mantenere in esercizio varie attività delittuose ed un ruolo egemone nella geografia criminale provinciale».L'uomo è stato associato alla casa circondariale di Latina e l'indagine non è conclusa, ma si attendono «ulteriori significativi sviluppi»